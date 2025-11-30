Mercato Milan, l’ultima novità su Sergio Ramos alimenta la suggestione invernale! Il difensore ha un desiderio preciso

Mercato Milan, cerca una nuova sfida per convincere il ct spagnolo e la pista italiana potrebbe riaprirsi a gennaio per i rossoneri

Una notizia che potrebbe scuotere gli equilibri del prossimo calciomercato arriva direttamente da una delle fonti più autorevoli del settore. Sergio Ramos non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. A confermarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha fatto il punto sul futuro del leggendario difensore centrale spagnolo. Nonostante la carta d’identità e una bacheca che non ha più spazio per i trofei, l’ex capitano del Real Madrid ha ancora una motivazione fortissima che lo spinge a restare in attività: la piccola speranza di giocare il Mondiale del 2026. Ramos sa che per convincere il commissario tecnico della Spagna serve una vetrina importante e un campionato competitivo che ne certifichi l’integrità fisica.

Romano ha svelato un dettaglio fondamentale per i club di casa nostra: l’opzione Italia lo intrigherebbe in modo particolare. La Serie A, nota per la sua attenzione alla tattica e per la capacità di esaltare i difensori esperti, sarebbe la destinazione ideale. Ecco quanto riportato:

PAROLE – «Sergio Ramos non intende ritirarsi. Ha una piccola piccola speranza di giocare il mondiale. Opzione Italia lo intrigherebbe». Parole che suonano come un assist per le dirigenze italiane alla ricerca di esperienza internazionale e carisma da vendere.

Mercato Milan, viva la suggestione Sergio Ramos

Impossibile, in questo scenario, non pensare al Milan. In passato, infatti, Sergio Ramos è stato accostato al club rossonero a più riprese, considerato il profilo perfetto per guidare la retroguardia del Diavolo. Con la necessità di puntellare la difesa, il classe ’86 potrebbe rappresentare un’incredibile occasione a parametro zero a gennaio 2026. Per il Milan si tratterebbe di un colpo di grandissimo impatto mediatico e tecnico, mentre per Ramos San Siro sarebbe il teatro perfetto per lanciare la sua ultima sfida alla conquista della convocazione mondiale.