Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan, l'ultima novità su Sergio Ramos alimenta la suggestione invernale! Il difensore ha un desiderio preciso

Calciomercato News

Leao incanta il Milan e non solo: pesante retroscena sul portoghese! Rinnovo dietro l'angolo? La posizione della dirigenza

Calciomercato News

Calciomercato Milan, doccia fredda per quel profilo: «Costa troppo, pista impossibile». Spunta il nome nuovo dal Parma

Calciomercato News

Sergio Ramos scaricato dal Messico chiama l'Europa: Mondiali 2026 nel mirino, suggestione Milan a parametro zero. Ma servirebbe davvero ai rossoneri?

Calciomercato News

Mateta Milan, il colosso francese nel mirino per gennaio: Allegri cerca il bomber ideale in Premier. Conferme definitive

Calciomercato

Mercato Milan, l’ultima novità su Sergio Ramos alimenta la suggestione invernale! Il difensore ha un desiderio preciso

Milan news 24

Published

16 minuti ago

on

By

Sergio Ramos

Mercato Milan, cerca una nuova sfida per convincere il ct spagnolo e la pista italiana potrebbe riaprirsi a gennaio per i rossoneri

Una notizia che potrebbe scuotere gli equilibri del prossimo calciomercato arriva direttamente da una delle fonti più autorevoli del settore. Sergio Ramos non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. A confermarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha fatto il punto sul futuro del leggendario difensore centrale spagnolo. Nonostante la carta d’identità e una bacheca che non ha più spazio per i trofei, l’ex capitano del Real Madrid ha ancora una motivazione fortissima che lo spinge a restare in attività: la piccola speranza di giocare il Mondiale del 2026. Ramos sa che per convincere il commissario tecnico della Spagna serve una vetrina importante e un campionato competitivo che ne certifichi l’integrità fisica.

Romano ha svelato un dettaglio fondamentale per i club di casa nostra: l’opzione Italia lo intrigherebbe in modo particolare. La Serie A, nota per la sua attenzione alla tattica e per la capacità di esaltare i difensori esperti, sarebbe la destinazione ideale. Ecco quanto riportato:

PAROLE«Sergio Ramos non intende ritirarsi. Ha una piccola piccola speranza di giocare il mondiale. Opzione Italia lo intrigherebbe». Parole che suonano come un assist per le dirigenze italiane alla ricerca di esperienza internazionale e carisma da vendere.

Mercato Milan, viva la suggestione Sergio Ramos

Impossibile, in questo scenario, non pensare al Milan. In passato, infatti, Sergio Ramos è stato accostato al club rossonero a più riprese, considerato il profilo perfetto per guidare la retroguardia del Diavolo. Con la necessità di puntellare la difesa, il classe ’86 potrebbe rappresentare un’incredibile occasione a parametro zero a gennaio 2026. Per il Milan si tratterebbe di un colpo di grandissimo impatto mediatico e tecnico, mentre per Ramos San Siro sarebbe il teatro perfetto per lanciare la sua ultima sfida alla conquista della convocazione mondiale.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.