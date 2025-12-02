Sergio Ramos Milan, la suggestione di mercato: lo spagnolo si propone ai rossoneri ma la dirigenza frena. Cosa sta succedendo

Sergio Ramos Milan, l’ex Real Madrid si offre per rinforzare la difesa ma il club valuta con freddezza l’ipotesi di un suo arrivo a gennaio

Una voce di calciomercato decisamente affascinante ha scosso le ultime ore dell’ambiente rossonero: Sergio Ramos, leggenda del calcio mondiale ormai alle soglie dei 40 anni, avrebbe espresso il desiderio di proseguire la sua straordinaria carriera in Italia, proponendosi direttamente al Milan. L’indiscrezione suggerisce che il centrale spagnolo, dopo aver vinto tutto ciò che c’era da vincere, sia spinto non solo dall’ambizione personale ma anche dall’esempio dell’amico ed ex compagno Luka Modric, rigenerato dalla cura rossonera. L’ex capitano del Real Madrid sarebbe dunque intenzionato a esplorare concretamente la possibilità di sbarcare a Milanello.

Sergio Ramos, suggestione viva ma il club frena

La situazione della retroguardia del Diavolo è nota: la società sta cercando attivamente un difensore, possibilmente d’esperienza, per integrare un reparto che al momento conta solamente cinque uomini, tra cui figura il giovanissimo David Odogu, talento cristallino ma considerato ancora troppo acerbo per garantire continuità ad alti livelli. In questo scenario si inserisce la conferma odierna di Tuttosport, che avvalora la notizia lanciata ieri: l’avventura messicana di Ramos con la maglia del Monterrey è ai titoli di coda e a gennaio il giocatore sarà ufficialmente svincolato.

Nonostante la disponibilità del campione spagnolo a trasferirsi a parametro zero, la risposta del club di via Aldo Rossi appare al momento tiepida. Dal Milan per ora non arrivano segnali caldi, un atteggiamento di prudenza che ricorda molto quello adottato recentemente di fronte alle voci su un possibile ritorno di Thiago Silva. La dirigenza, pur apprezzando il curriculum del giocatore, sembra valutare profili differenti per il futuro. Al momento, dunque, quella di Sergio Ramos rimane più una suggestione di mercato che una trattativa avviata, con le parti che restano distanti sulle reali intenzioni progettuali.