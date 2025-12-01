Sergio Ramos Milan, non ci sono conferme! I rossoneri valutano altri profili. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le voci di un clamoroso approdo di Sergio Ramos, il difensore spagnolo e icona del calcio mondiale, in maglia rossonera hanno alimentato l’immaginazione dei tifosi, ma il Milan sembra avere altri piani. Nonostante il carisma e l’esperienza del plurititolato centrale, il suo nome non rientrerebbe nei radar del club meneghino per la prossima finestra di calciomercato.

A smentire con forza le speculazioni è stato il giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, che ha fornito un quadro chiaro sulle priorità del Diavolo, confermando che il profilo di Ramos non è attualmente in valutazione.

Strategie di Mercato: La Linea del DS Igli Tare

La notizia, riportata da @MatteMoretto, è categorica: “Non mi risulta che il Milan abbia all’interno della propria lista il nome di Sergio Ramos, non mi risulta che sia un profilo che il Milan stia valutando oggi.” Una smentita così netta suggerisce che la dirigenza del Milan intende proseguire lungo una linea strategica ben definita, che non include l’ingaggio di un giocatore con le caratteristiche anagrafiche e l’elevato ingaggio di Ramos.

Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, sta lavorando in sinergia con l’allenatore, Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, per costruire una rosa giovane e sostenibile, ma al contempo immediatamente competitiva. L’attuale solidità difensiva del Diavolo, cementata da giocatori come Fikayo Tomori e Matteo Gabbiasotto la guida di Allegri, rende l’acquisto di un difensore centrale di altissimo livello e con un ingaggio oneroso meno urgente.

Focus e Priorità: L’Attacco È la Vera Urgenza

La scelta di non considerare Sergio Ramos riflette la vera priorità di mercato del Milan in questo momento: il reparto offensivo. Con la squadra che lotta per il primato in Serie A, il club è alla ricerca di un centravanti capace di integrarsi con il sistema di Allegri e di garantire una maggiore efficacia sotto porta, affiancando o supportando talenti come Rafael Leão.

Allegri ha fatto della disciplina tattica e dell’equilibrio le chiavi del successo dei rossoneri, e ogni innesto deve essere funzionale a mantenere questo bilanciamento. Il Milan dunque si allontana dalla suggestione Sergio Ramos per concentrarsi su profili che possano davvero fare la differenza nel breve e lungo termine, rispettando la filosofia societaria.