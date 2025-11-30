Serginho incorona Leao e lo elogia! E sul Milan dice questo: le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’attualità del Milan incontra la sua storia gloriosa grazie alle parole di Serginho, l’ex difensore brasiliano noto per la sua corsa inesauribile e i suoi cross micidiali sulla fascia sinistra. Intervenuto a margine di un evento di beneficenzapresso l’Aspria Hotel, il campione rossonero ha analizzato la situazione attuale del Diavolo in Serie A, con un occhio di riguardo al talento più cristallino della squadra: Rafael Leão.

Fascia Sinistra da Sogno: Serginho e Rafa

Intervistato dai microfoni di Sky Sport (Fonte: Intervento Serginho a Sky Sport), Serginho ha risposto con un sorriso alla domanda su quanto gli sarebbe piaciuto condividere la fascia sinistra con l’attaccante portoghese:

“Eh sarebbe stata una fascia sinistra di qualità (ride, ndr.). A parte gli scherzi, Rafa è un giocatore che da solo potrebbe vincere tutte le partite, lo diciamo da anni. Io ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni, quindi non posso lamentarmi.”

L’elogio è netto e sottolinea la straordinaria capacità individuale di Leão, il numero 10 rossonero la cui velocità supersonica e l’imprevedibilità sono oggi considerate l’arma più letale a disposizione del Milan. La sua figura è vista come l’erede naturale dei grandi fuoriclasse che hanno calcato il prato di San Siro.

Il Nuovo Corso di Allegri e Tare

Le parole di Serginho arrivano in un momento in cui il Diavolo sta attraversando una fase di rifondazione tattica sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano. Allegri sta lavorando per rendere il Milan meno dipendente dalle giocate estemporanee dei singoli, ma al tempo stesso sta cercando di esaltare le qualità uniche di Leão, specialmente nel nuovo ruolo più centrale e incisivo.

Anche il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale noto per la sua visione internazionale, vede in Leãoil pilastro su cui costruire il Milan del futuro. Tare è consapevole che per competere ai massimi livelli, come Serginhoha fatto nella sua epoca vincente, il club deve avere in rosa elementi determinanti come il portoghese, giocatori capaci di decidere da soli il destino di un incontro.

Il futuro del Milan passa per la fascia sinistra, e se i complimenti di un campione come Serginho sono un indicatore, allora i tifosi rossoneri possono guardare con ottimismo alla prossima stagione.