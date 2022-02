Seregno Juventus U23: Leao avvistato in tribuna al Ferruccio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, è stato avvistato sugli spalti del Ferruccio, stadio del Seregno, club che milita in Serie C

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, è stato avvistato sugli spalti del Ferruccio, stadio del Seregno, club che milita in Serie C

Come riportato da Calciomercato.com l’attaccante portoghese sta assistendo al match contro la Juventus U23, per tifare il suo amico ed ex compagno ai tempi dello Sporting, Zé Gomes che – tra l’altro – ha segnato oggi il suo primo gol in Italia.