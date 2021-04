Serafini: «Il primo nome per il mercato del Milan è già deciso»

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV, ha parlato del futuro di Romagnoli e del mercato rossonero

«Romagnoli deve essere fiducioso in sé stesso e nell’ambiente, è uno dei giocatori che ha giocato di più con Pioli. Poi si è infortunato ed è stato fermo tre mesi, la ripresa non è stata semplice. Succede avere dei momenti in cui perdi la titolarità, ma siccome il Milan gli riconosce che negli anni passati ha scelto di rimanere in una situazione societaria e tecnica diversa e complessa.

Con Tomori può formare una grande coppia. Devi avere ricambi e una grande concorrenza. Per quello che riguarda Tomori io guardando molto il campionato inglese lo conoscevo bene. Abbiamo la fortuna che è arrivato Tuchel con lo scambio già fatto, se fosse arrivato prima non l’avrebbe mai fatto partire.

Ora il destino di Tomori è nelle mani del Milan, bisogna fare bene i conti ma sicuramente è il primo nome del mercato del Milan».