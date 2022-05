Serafini evidenzia: «A Verona Tonali non sorrideva: grande segnale»

Luca Serafini ha commentato la prestazione di Rafael Leao nella gara contro il Verona: di seguito le sue dichiarazioni

Luca Serafini, ospite a Milan Tv, ha parlato così della prestazione di Rafael Leao contro il Verona:

«Leao ieri non sorrideva, aveva un’espressione diversa dal solito. Ha un’aria concentrata, di grande applicazione e questo testimonia come sia coinvolto nell’impresa e che il lavoro non sia ancora finito. E’ un giocatore maturato e che ha capito l’importanza di vestire questa maglia».