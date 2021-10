Selimhodzic, Milan femminile: «Ho realizzato finalmente il mio sogno»

Selimhodzic, nuova centrocampista del Milan femminile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del canale ufficiale rossonero

Selimhodzic, nuova centrocampista del Milan femminile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del canale ufficiale rossonero, le sue parole:

Sull’arrivo in rossonero: «Ho realizzato un sogno, essere qui al Milan femminile mi rende molto felice perché dopo tanto lavoro sono arrivata all’apice»

Sulla carriera: «Ho iniziato a giocare in Israele in un’Accademy a 12 anni e lì ho trascorso tre anni, lontano dalla mia famiglia. Ho già fatto questa esperienza, ma è diverso lasciare il proprio Paese. Ma questo è il mio sogno, è l’unica cosa che conta e l’unica cosa che devo fare. Ora giocare con le mie nuove conpagne mi rende orgogliosa. Non vedo l’ora inizi il campionato».

Sulle sue caratteristiche: «Sono brava con i piedi, ho visione di gioco e penso di poter giocare bene a centrocampo. Devo migliorare ancora sul piano fisico e tecnico ma posso solo migliorare».

Sul suo idolo: «Mi piace Luka Modric ha grande qualità, penso sia il migliore centrocampista in assoluto. Vorrei diventare come lui».

Su eventuali altri sogni nel cassetto: «Mi è sempre piaciuto giocare in una grande squadra europea. Il prossimo voglio realizzare l’ultimo dei miei sogni: vincere la Champions League con la maglia del Milan».