Scudetto, Nesta: «Il Milan ha lasciato dietro punti, ma il Napoli…»

Alessandro Nesta ha parlato della situazione nella corsa allo Scudetto ai microfoni della Lega Serie A. Le sue parole

Alessandro Nesta ha parlato della situazione nella corsa allo Scudetto ai microfoni della Lega Serie A. Le dichiarazioni del difensore ex Milan.

«Il Milan è in ritardo di punti, il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario. È lunga, per me la complessità di Napoli è quella di gestire i problemi: quelli dietro dovranno sfruttare quei momenti là.»