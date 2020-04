Sconcerti: «La Uefa e la Fifa possono reggere i danni degli annullamenti»

Uefa, Mario Sconcerti sottolinea come per la ripresa del campionato sia necessaria l’assoluta sicurezza. Ecco le sue parole

Mario Sconcerti sottolinea come per la ripresa del campionato sia necessaria l’assoluta sicurezza. Del resto, anche un solo caso potrebbe riportarci nel baratro dell’epidemia in Italia: «Gravina ha sottolineato che la volontà generale è quella di portare a termine il campionato e che se non si dovesse riuscire a farlo, lo scudetto non verrebbe assegnato. Tuttavia, finché c’è l’emergenza non ci si allena e non si gioca.

La priorità è la salute. Per riaccendere un’epidemia basta un caso. Dovremo aspettare la fine dell’epidemia. Ma se si può, è giusto riprendere. I calendari devono essere fatti quando non ci sono più malati. Prima si deve guarire. Le coppe? La Uefa e la Fifa credo possano reggere il danno dell’eventuale annullamento» ha dichiarato il giornalista a TMW Radio.