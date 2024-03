Scaroni a Sky: «Ho sempre detto che Pioli resta, mi piace! Indagine? Sento un clima di serenità»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro la Fiorentina di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

BARONE – «Lo ricordo fin dall’inizio, è un uomo intelligente, pieno di umanità, con una passione per la Fiorentina smodata. Ha dato un grande contributo al calcio italiano, in Lega diceva sempre la sua in maniera decisa. Il Viola Park è stupendo, certamente non lo dimenticheremo».

INDAGINE – «Novità non ne ho, queste cose prendono tempo. Sento un clima di serenità, a cominciare da Pioli e per tutti noi. È un mondo sereno, temevo che queste indagini avessero un impatto sul buonumore della squadra».

PIOLI – «Ho sempre detto che Pioli resta, mi piace. È una persona fantastica, piena di umanità, siamo affezionati a lui e spero anche lui a noi».