Scaroni: «Nuovo Stadio senza aumentare i prezzi. Al vecchio Meazza riqualificheremo l'area»

Conferenza stampa Gattuso: «9-0, difficile quasi impossibile. Ma mai dire mai»

Reijnders: «Guarderò il derby e tiferò per il Milan. Scudetto? Spero possa arrivare presto»

Pagliuca si sbilancia: ecco i portieri più forti al mondo secondo lui! E c'è un ex Milan

De Laurentis su Gattuso e sulla Nazionale! Il presidente del Napoli ci crede

4 secondi ago

Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quello che sarà il nuovo Stadio

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Moneta. Focus principale il nuovo Stadio e le idee di crescita per il club rossonero.

NUOVO STADIO«Con lo stadio nuovo, Milan come Arsenal e Real Madrid. Il nostro obiettivo era crescere come i top club europei, che hanno raddoppiato il loro valore grazie agli stadi. Senza aumentare i biglietti dei settori popolari».

L’AREA DEL VECCHIO MEAZZA «Dopo i lavori riqualificheremo l’area del vecchio Meazza, costruendo un albergo, le sedi dei due club, un centro commerciale, e il museo di Milan e Inter».

MESSAGGIO AI TIFOSI «I tifosi hanno cambiato idea vedendo i nuovi stadi che costruiscono nel resto del mondo, pensando: forse la nostra ‘Scala del Calcio’ è un po’ invecchiata».

