Scaroni: «Nuovo Stadio senza aumentare i prezzi. Al vecchio Meazza riqualificheremo l’area»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Moneta. Focus principale il nuovo Stadio e le idee di crescita per il club rossonero.

NUOVO STADIO – «Con lo stadio nuovo, Milan come Arsenal e Real Madrid. Il nostro obiettivo era crescere come i top club europei, che hanno raddoppiato il loro valore grazie agli stadi. Senza aumentare i biglietti dei settori popolari».

L’AREA DEL VECCHIO MEAZZA – «Dopo i lavori riqualificheremo l’area del vecchio Meazza, costruendo un albergo, le sedi dei due club, un centro commerciale, e il museo di Milan e Inter».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «I tifosi hanno cambiato idea vedendo i nuovi stadi che costruiscono nel resto del mondo, pensando: forse la nostra ‘Scala del Calcio’ è un po’ invecchiata».