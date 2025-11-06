Scaroni alla BBC: «Vogliamo il nuovo stadio, momento storico. Sistema italiano in fase arretrata…». Le ultimissime notizie

Le giornate di ieri hanno segnato una pietra miliare per Milan e Inter. Le due società milanesi hanno finalizzato l’accordo di cessione con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, che include lo stadio Meazza e tutto il terreno circostante. Si tratta di un passaggio formale e imprescindibile che apre la strada alla demolizione dell’attuale impianto e alla realizzazione di una nuova struttura all’avanguardia.

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la portata dell’evento ai microfoni della BBC. «Per noi rappresenta un’autentica svolta storica. Abbiamo impiegato circa cinque o sei anni per raggiungere questo risultato, un processo sostenuto con forza dalla nostra proprietà, RedBird», ha spiegato Scaroni.

Il dirigente ha motivato con fermezza la necessità di una nuova casa, puntando il dito contro le carenze strutturali del Meazza: «San Siro è stato escluso dalla lista degli impianti per Euro 2032 da parte della UEFA: semplicemente, l’attuale stadio non dispone dei requisiti necessari per il calcio contemporaneo. Abbiamo un’esigenza prioritaria di un nuovo impianto». La scelta di operare in tandem con i cugini nerazzurri è dettata dalla razionalità economica: «I nostri rapporti con l’Inter sono sempre stati buoni, perciò è sensato procedere insieme per il nuovo stadio e condividerne i costi di costruzione e gestione».

Infine, Scaroni ha espresso preoccupazione per il panorama calcistico nazionale: «L’intero sistema italiano è in fase arretrata rispetto alla Premier League. Un giocatore emergente e di talento tende a preferire la Premier League, semplicemente perché in Inghilterra viene retribuito meglio».