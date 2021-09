Scaroni: «Nuovo stadio? Ora vi dico quando sarà pronto»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ecco le sue parole

Sul progetto stadio: «Siamo ad un buon punto. Sala ci aveva dato in consenso. Stiamo aspettando l’assenso del consiglio comunale. L’opposizione non ritiene il progetto stadio un fattore discriminante e quindi sono ottimista. Ad ottobre ci sarà un passo decisivo. Possiamo guardare il nostro futuro come i grandi top club europei come il PSG, il Manchester… e non come lo abbiamo visto in questi ultimi anni».

Sulla costruzione del Nuovo stadio: «Una volta approvato il progetto del consiglio comunale, passeremo un sei mesi di progettazione. La costruzione può avvenire nella seconda parte del 2022. Due anni di costruzione ma penso che tra il 2024 e 2025, il nuovo stadio sarà pronto».