Scaroni si espone sul nuovo stadio: le sue dichiarazioni a Classs CNBC. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan ha ribadito la sua ferma volontà di dare una svolta epocale al proprio futuro infrastrutturale. In una lunga intervista concessa a Class CNBC, il Presidente Paolo Scaroni ha offerto una panoramica completa sulla strategia del club, mettendo al centro la questione cruciale del nuovo stadio.

Scaroni ha sottolineato l’importanza di un cambiamento radicale per la competitività del calcio italiano, evidenziando il cambio di opinione generale sulla necessità di dotarsi di impianti moderni, in linea con i grandi club europei. L’investimento nell’area di San Donato ha dimostrato la determinazione del Diavolo a procedere con un progetto ambizioso, anche a costo di lasciare Milano.

Un Impianto Modernissimo per Raddoppiare i Ricavi

Il progetto è ora entrato nel vivo. Scaroni ha svelato i dettagli tecnici che renderanno la nuova casa dei rossoneriall’avanguardia. “Sarà uno stadio molto verticale, più di quello che è già San Siro,” ha spiegato il Presidente. L’impianto sarà modernissimo dal punto di vista tecnologico e pensato per massimizzare l’esperienza di tutti i tifosi.

L’aspetto finanziario è cruciale: il nuovo stadio non sarà solo un luogo di culto calcistico, ma un centro di ricavo continuo. L’obiettivo è chiaro: “Ci attendiamo un raddoppio dei ricavi da stadio,” grazie anche all’utilizzo dell’area tutta la settimana, non solo nei giorni di partita. Questo aumento di entrate è fondamentale per garantire la sostenibilità finanziaria del club e la competitività sul mercato internazionale.

Le Tempistiche Ufficiali: Cantiere 2027

Scaroni ha fornito anche una precisa tabella di marcia per la realizzazione dell’opera.

Progettazione: Dovrebbe concludersi tra giugno e luglio del 2026 .

Dovrebbe concludersi tra . Lavori: L’inizio del cantiere è previsto nel 2027 .

L’inizio del cantiere è previsto nel . Inaugurazione: L’obiettivo è avere lo stadio pronto nel 2030.

La Visione di Allegri e il Supporto di Tare

L’importanza di uno stadio moderno è un pilastro anche per la strategia sportiva del club. La capacità di generare maggiori ricavi permetterà a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, uomo noto per la sua abilità nello scouting, di avere più margine di manovra sul calciomercato.

Così facendo, il DS albanese potrà assicurare a Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatore, i talenti necessari per competere costantemente in Champions League. La sinergia tra la solidità finanziaria (garantita anche dal nuovo impianto) e la competenza tecnica (assicurata da Allegri) è la chiave per il futuro ambizioso del Milan.