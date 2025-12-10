Mercato Milan, indiscrezione da non credere: contatti per Alisson! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Una notizia di mercato che ha il potenziale per scuotere l’ambiente rossonero: il Milan avrebbe messo nel mirino Alisson Becker, il portiere brasiliano del Liverpool, considerato da molti uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. L’interesse per l’estremo difensore della nazionale verde-oro si inserisce in una strategia a lungo termine che guarda al futuro della porta milanista, in vista di una possibile successione al titolare attuale.

Secondo le informazioni fornite da Sacha Tavolieri (@sachatavolieri), il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. Questi colloqui rappresentano una chiara prova di volontà da parte dei dirigenti di avanzare rapidamente su questo dossier di altissimo livello.

Il Liverpool Apre alla Cessione Estiva

La mossa dei rossoneri sembra trovare un terreno fertile anche oltremanica. Sempre secondo la fonte, il Liverpool non chiuderebbe le porte a un trasferimento, mostrandosi aperto alla possibilità di cedere il giocatore la prossima estate.

Un’operazione di questa portata, che coinvolgerebbe un calciatore di caratura mondiale e con un contratto pesante, sarebbe ovviamente un investimento colossale per le casse del Diavolo. Tuttavia, l’intenzione del club è quella di garantire una porta di altissimo livello anche in futuro.

Maignan e la Strategia a Lungo Termine

L’interesse per Alisson suggerisce che la dirigenza del Milan stia cautelativamente valutando le opzioni in caso di addio (non imminente, ma possibile in un futuro prossimo) di Mike Maignan. Il portiere francese, spesso definito un “fenomeno tra i pali” e leader carismatico della squadra, è un pilastro fondamentale, ma il mercato dei top club non dorme mai. Assicurarsi un profilo come Alisson significherebbe non perdere in qualità, anche di fronte a un’eventuale, dolorosa, partenza.

Allegri e Tare al Centro delle Decisioni

Questa manovra strategica è gestita dalla nuova struttura tecnica del club. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, uomo noto per la sua abilità nel concludere affari internazionali e nel pianificare il futuro della rosa, sta evidentemente lavorando su obiettivi ambiziosi in linea con la richiesta di competitività di Massimiliano Allegri.

Il sagace tecnico toscano, ritornato sulla panchina rossonera, predilige una difesa solida che parte dal portiere. Avere un estremo difensore come Alisson Becker, con la sua esperienza e la capacità di giocare il pallone, sarebbe un elemento chiave per la visione tattica di Allegri e per mantenere il Diavolo ai vertici del calcio europeo.