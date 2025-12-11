Scaroni Milan, il futuro del club rossonero? Il presidente rassicura i tifosi. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo, un messaggio forte e chiaro lanciato dal Presidente Paolo Scaroni nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata ieri ai colleghi di Class CNBC. Il dirigente rossonero ha toccato i temi più caldi e rilevanti per il club di Via Aldo Rossi, dal progetto stadio agli obiettivi stagionali, fino ad affrontare le questioni spinose legate alla logistica e alla proprietà.

Le sue dichiarazioni hanno avuto una forte risonanza, tanto che Il QS, nell’edizione de Il Giorno, ha dedicato il titolo di questa mattina a “Scaroni e il Milan che verrà”, evidenziando la visione di lungo periodo del club.

Proprietà Stabile: Cardinale e RedBird Restano

Il punto cruciale dell’intervista riguarda la stabilità societaria. Il Presidente Scaroni ha rassicurato i tifosi sulla solidità della proprietà americana: Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird Capital Partners e attuale patron del Diavolo, “resterà alla guida del club ancora per lungo”. Questa dichiarazione è fondamentale per dissipare ogni dubbio sul futuro a breve termine della società e per dare continuità al progetto sportivo e infrastrutturale intrapreso.

Questa stabilità è cruciale in un momento di cambiamento tecnico che vede l’ingresso del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’abile dirigente noto per le sue mosse di mercato, e il ritorno del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico di grande esperienza chiamato a riportare i rossoneri ai vertici.

Dallo Stadio alla Partita di Perth: i Nodi da Sciogliere

Tra gli argomenti affrontati, non poteva mancare il progetto stadio, ritenuto da Scaroni un elemento irrinunciabile per la crescita economica e sportiva del club. L’infrastruttura moderna è considerata la chiave per competere stabilmente con le elite europee.

Scaroni è intervenuto anche sulla vicenda della partita amichevole di Perth contro il Como, confermando indirettamente il salto dell’evento. A causa di alcune complicazioni organizzative tra la Lega Serie A e quella asiatica, l’amichevole è data ormai per saltata al 99%. Questo intoppo logistico non deve però distogliere l’attenzione dai veri obiettivi sportividel club, che ora passano attraverso il lavoro sul campo del mister Allegri e le strategie di rafforzamento del DS Tare.

Il Milan del futuro si basa dunque su una proprietà salda, un nuovo management sportivo di altissimo livello e una forte spinta verso il rinnovamento infrastrutturale. I tifosi del Club di Via Aldo Rossi attendono ora i primi colpi di mercato targati Tare-Allegri.