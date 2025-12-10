Scaroni senza freni: dal nuovo stadio alla visione di Allegri e Cardinale. E sullo scudetto… Segui le ultimissime

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha offerto una panoramica completa sul futuro del club e del calcio italiano in una lunga e dettagliata intervista a Class CNBC. Dal progetto stadio alla sostenibilità finanziaria, il massimo dirigente ha sottolineato l’importanza di un cambiamento radicale per la competitività.

Nuovo Stadio: Verticale, Moderno e Pronto nel 2030

La questione stadio è centrale nella strategia del Diavolo. Scaroni ha evidenziato il cambio di opinione generale sulla necessità di nuovi impianti, ammettendo che l’investimento a San Donato ha dimostrato la determinazione del club a dotarsi di una casa moderna. Con l’acquisto dell’area, il progetto è entrato nel vivo.

“Sarà uno stadio molto verticale, più di quello che è già San Siro. Sarà un impianto modernissimo dal punto di vista tecnologico,” ha spiegato Scaroni. I ricavi previsti sono ambiziosi: “Ci attendiamo un raddoppio dei ricavi da stadio,” grazie anche all’utilizzo dell’area tutta la settimana. Le tempistiche prevedono la conclusione della progettazione tra giugno e luglio del 2026, l’inizio dei lavori nel 2027 e l’inaugurazione nel 2030.

Bilancio Sano: L’Impronta di Cardinale

Il Presidente ha ribadito l’eccellente stato di salute finanziaria dei rossoneri. “Abbiamo raddoppiato i ricavi del Milan,” ha detto Scaroni, attribuendo gran parte del merito a Gerry Cardinale, l’azionista di maggioranza che ha portato competenze specialistiche e una visione a lungo termine. “Cardinale ha un progetto a lungo termine, rimarrà azionista del Milan per molto tempo,” ha assicurato. La sostenibilità è un obbligo dettato dal Financial Fair Play, che costringe i club a “avere bilanci sani e sostenibili.”

La Visione di Allegri e Il Ruolo di Tare

Sul fronte sportivo, l’obiettivo è cristallino: “Il Milan deve essere sempre in Champions.” Scaroni ha lodato la figura di Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatore del club.

“Avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un’atmosfera di serenità e di ottimismo come fa Allegri, sia un elemento chiave.” Il successo in campo è la “figlia dell’allenatore e della società sana”.

Questa serenità, garantita da Allegri, è supportata dal lavoro di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. Il DS albanese ha la responsabilità di fornire al suo esperto allenatore i giocatori di qualità (il Milan ha investito 250 milioninegli ultimi due anni) per raggiungere l’obiettivo Champions, pur rispettando i parametri di sostenibilità finanziariavoluti da Cardinale.

Infine, sul tema Milan-Como in Australia, Scaroni confessa di essere “preoccupato” per le molteplici autorizzazioni necessarie, ma spera ancora di non perdere un’occasione per rendere la Serie A attrattiva nel mondo.