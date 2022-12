Scaroni: «Arsenal e Liverpool? Due test interessanti»

Intervistato a Gulf News, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così durante il ritiro dei rossoneri a Dubai

Intervistato a Gulf News, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così durante il ritiro dei rossoneri a Dubai. Le sue parole sulle avversarie alla Dubai Super Cup:

«Il ritiro complessivo è una buona occasione per la squadra per prepararsi alla seconda metà della stagione. Nel torneo affronteremo Arsenal e Liverpool, che saranno due test interessanti considerando che giocheremo contro una squadra inglese in Champions League»