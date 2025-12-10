Scaroni si pronuncia così sul progetto portato avanti da Cardinale. Segui le ultimissime sui rossoneri

In una lunga e dettagliata intervista rilasciata a Class CNBC, il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha dedicato ampio spazio alla figura di Gerry Cardinale, l’uomo d’affari americano a capo di RedBird Capital Partners e azionista di maggioranza dei rossoneri. Scaroni ha dipinto un ritratto di Cardinale come un investitore non solo finanziario, ma un vero e proprio stratega dedito alla crescita del club.

💼 Competenze Mai Avute: La Chiave del Raddoppio

Secondo il Presidente, l’intervento di Cardinale è stato fondamentale per la recente rinascita finanziaria e strutturale del Diavolo. Cardinale ha creato un fondo dedicato allo sport, identificando il Milan come il suo “grande investimento” di punta in Europa.

Il merito principale del fondo è stato quello di portare a Milanello “competenze che non avevamo”. Scaroni ha sottolineato con enfasi l’impatto economico: “Se abbiamo raddoppiato il fatturato è anche grazie al suo intervento e a come ci ha aiutato a crescere.” Questo dimostra come la nuova gestione americana abbia saputo coniugare performance sportive con una strategia aziendale vincente.

🏟️ Il Sapere sul Nuovo Stadio e la Permanenza Lunga

Cardinale non è solo un finanziere, ma un esperto di infrastrutture sportive. Scaroni ha evidenziato il suo ruolo chiave anche nella vicenda del nuovo stadio: “Sulla vicenda stadio è portatore di una conoscenza di un fondo che ha creato diversi stadi.” Questa esperienza pregressa è stata cruciale, poiché ha permesso al club di ingaggiare “persone che sono in grado di capire come deve essere un impianto moderno“.

Sul futuro, il Presidente ha smentito qualsiasi ipotesi di rapida cessione, confermando la visione a lungo terminedell’azionista: “Cardinale ha un progetto a lungo termine, rimarrà azionista del Milan per molto tempo, è questo il suo desiderio.” La sua presenza è costante: “Lo sentiamo sempre, è sempre attivo e presente.”

🤝 Allegri e Tare: La Sinergia con la Proprietà

La strategia di Cardinale impatta direttamente sull’area tecnica. La solidità finanziaria e la visione di crescita (con ricavi raddoppiati) permettono a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, uomo noto per la sua abilità nello scouting, di operare sul mercato con maggiore certezza.

Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatore dei rossoneri, beneficia della stabilità aziendalegarantita da Cardinale. La combinazione di una proprietà forte e competente con un management sportivo esperto(Allegri e Tare) è il pilastro su cui il Milan intende costruire i suoi futuri successi in Serie A e in Champions League.