Scaroni: «BMW, stile Milan e capitolo rinnovi: vi dico tutto»

Il presidente rossonero Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione della partnership con BMW. Queste le sue parole:

Sulla partnership con BMW – «Faccio fatica ad immaginare un marchio automobilistico migliore per il Milan. Di fronte a tante case automobilistiche dimmi quella che vorresti col Milan. Meglio della BMW non riesco ad immaginare. Ha una lunga storia ma è modernissima, come vogliamo essere noi del Milan. Suscita passioni come ne suscitiamo noi del Milan, siamo un’accoppiata perfetta. Siamo sulla strada giusta ma abbiamo ancora tante partite da giocare, tanti ostacoli da superare, ma lo facciamo con ottimismo, con quella fiducia e serenità che abbiamo avuto fino ad ora»

Sulla Champions – «Nel nostro budget non c’è scritto che arriveremo in Champions, ma ovviamente è quello che desideriamo»

Sul Milan – «Mi piace, d’altra parte non è che possiamo vincere tutte le partite. Mi piace soprattutto lo stile della nostra squadra, dell’allenatore e del management. Non ci esaltiamo quando siamo primi, non ci abbattiamo quando siamo secondi. Soprattutto non ci lamentiamo mai. Abbiamo avuto infortuni, Covid, ha mai sentito una parola di lamentela da parte del Milan? No, questo è lo stile Milan, un ingrediente fondamentale del nostro futuro»

Sui rinnovi – «A queste domane non rispondo. Vanno fatte a Gazidis e Maldini, a chi si occupa attivamente di questi temi. Fiducia? No, io ho fiducia nel Milan».