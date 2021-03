AC Milan e BMW insieme per ridisegnare il futuro

Il Presidente di AC Milan, Paolo Scaroni , ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia di Premium Partner un brand riconosciuto a livello internazionale e un’eccellenza nel settore automobilistico come BMW. BMW, proprio come il Milan, è sinonimo di eccellenza, stile e innovazione. Siamo dunque entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme verso un nuovo progresso, verso un futuro sostenibile, a beneficio di tutti“.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia S.p.A ha dichiarato: “Nella nostra partnership non ci saranno solo sinergie di comunicazione e visibilità, piuttosto che interazioni con i canali social ed eventi fisici e digitali. La nostra ambizione è di andare oltre i contenuti tecnici di una partnership tradizionale, mettendo a fattor comune alcuni valori aspirazionali dei nostri Brand, per essere più autentici. Questi elementi in comune sono emersi in modo quasi naturale durante i nostri incontri preparatori. Le parole chiave saranno cultura, stile, carica innovativa. Ma anche responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità“.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha aggiunto: “AC Milan e BMW sono due icone globali con un heritage leggendario, una visione comune e un futuro da disegnare insieme. Da un punto di vista strategico, questa partnership rappresenta un momento importante nel processo di crescita del Club che permetterà, facendo leva sulla forza dei brand, di coinvolgere ed emozionare milioni di appassionati sportivi in tutto il mondo“.