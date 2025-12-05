Savicevic a Sky Sport: «Al Milan ho avuto una sfortuna. Allegri? Lotterà fino alla fine»

Savicevic tra i suoi anni al Milan e la squadra di oggi guidata da Allegri, queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Dejan Savicevic, ex calciatore del Milan, che ha indossato la maglia rossonera dal 1992 al 1998 (144 partite e 34 gol di cui uno in finale di Champions League) è stato intercettato da Sky Sport a Milano durante un evento della Panini.

L’attuale presidente della federazione calcistica del Montenegro, ha detto la sua sulla squadra guidata da mister Massimiliano Allegri. Secondo il Genio, il Diavolo, potrebbe lottare fino alla fine per lo Scudetto. Ha parlato anche di Rafael Leao.

ANNI BELLISSIMI – «Ho avuto la fortuna di giocare in quel Milan che vinceva tutto in quegli anni. Sono stati sei anni bellissimi a Milano. Ho avuto la sfortuna di arrivare in un Milan in cui c’erano già gli olandesi e siamo arrivati io Boban e Papin e potevano giocare solo tre stranieri. Poi gli olandesi sono andati via, ma ho lottato per avere i miei minuti».

IL MILAN DI OGGI – «Con Allegri sta facendo bene. Il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto. Sa gestire bene la squadra. Leao merita la numero 10 ma per me è più giocatore da fascia che punta. Spero che il Milan giochi più ordinato, comunque si vede la mano del mister in campo».