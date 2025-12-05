 Lazio Milan, le pagelle del Corriere dello Sport
Lazio Milan, le pagelle del Corriere dello Sport: solo quattro rossoneri sopra la sufficienza, Allegri bocciato

Lazio Milan, le pagelle del Corriere dello Sport: Loftus-Cheek il migliore con 7. Bocciature pesanti per De Winter, Leao e Nkunku (voto 5)

Non fioccano grandissime valutazioni nelle pagelle del Corriere dello Sport all’indomani dell’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia: sono solo quattro i giocatori con un voto più alto della sufficienza. Il migliore in campo tra i rossoneri è stato Loftus-Cheek, premiato con un 7. Il suo giudizio è entusiasta: «Effetto scenico nel primo tempo, effetti speciali nel secondo. S’è presentato con un raid areo, da ciclope d’area, ma ha incornato alto. Un’altra incornata di poco fuori». Promossi con un buon 6.5 anche Maignan, Rabiot e Pulisic.

Lazio Milan, le pagelle del Corriere dello Sport

Si passa poi alle bocciature, che sono gravi per tre giocatori che si fermano a 5: De Winter, Leao e Nkunku. Il giudizio riservato a Rafa Leao è particolarmente severo e ironico: viene lodato per «Chili di muscoli al servizio della squadra», ma criticato per gli «errori fantozziani», tra cui «Una rifinitura sprecata e una svirgolata da top horror, alto cielo».

Con voto 5.5 troviamo Estupinan, Jashari e Saelemaekers. Stesso voto insufficiente è stato assegnato al tecnico, Max Allegri. La critica all’allenatore è tattica e gestionale: «Cinque cambi rispetto a San Siro non hanno pagato», e la sua condotta è riassunta con l’espressione «Dal campionato alla Coppa, passo del gambero». Per tutti gli altri giocatori non menzionati, il voto è di stretta sufficienza (6).

