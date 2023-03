Savicevic su Diaz: «Sta giocando sempre meglio»

Dejan Savicevic, ex calciatore, ha parlato di Brahim Diaz in un’intervista ai microfoni di MilanTV. Le sue dichiarazioni

«Bidone? Non credo proprio. Abbiamo avuto esempi di altri che non hanno funzionato e in un altro contesto sì. Se il talento c’è viene fuori. Vedo timidezza, paura, a volte lo sconforto, lo si nota. Per me lo scouting nel Milan avrà visto tante sue partite prima di dare l’ok e non credo abbiano visto male.»