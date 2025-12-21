Sassuolo Torino 0-1: un rigore di Vlasic gela il Mapei Stadium. Il resoconto del match

Sassuolo Torino 0-1, un rigore di Vlasic a circa 20 minuti dalla fine regala tre punti preziosi ai granata di Baroni

Doccia fredda per il Sassuolo di Fabio Grosso che, dopo l’esaltante pareggio per 2-2 ottenuto a San Siro contro il Milan, cade tra le mura amiche nella 16ª giornata di Serie A. A decidere la sfida in favore del Torino è un calcio di rigore trasformato da Nikola Vlasic al 66° minuto.

La cronaca in breve

I neroverdi, forse appagati dalla grande prestazione fornita contro i rossoneri di Allegri, sono apparsi meno brillanti del solito. Il Torino di Baroni ha condotto una gara ordinata, colpendo nel momento cruciale della ripresa. L’episodio chiave arriva a metà secondo tempo: fallo in area emiliana e trasformazione glaciale del trequartista croato, che regala tre punti pesanti ai granata.

Inutili gli assalti finali della squadra di Grosso, che resta ferma a metà classifica, fallendo l’occasione di dare continuità all’ottimo risultato ottenuto una settimana fa contro il Diavolo.