Sassuolo Milan rievoca il 2013 con Allegri: il dato che non si vedeva da ben 11 anni! La statistica sul risultato del match

Il giornalista Pastore ha commentato su X il pareggio del Milan contro il Sassuolo, rievocando il pareggio dei rossoneri con il Bologna della stagione 2013/2014.

STATISTICA – «Dopo quasi 11 anni il Milan torna a pareggiare 3-3 in trasferta in Serie A: non succedeva dal 25 settembre 2013, sempre in Emilia (a Bologna), sempre rimontando da 3-1 sotto, sempre con un Pioli in panchina (ma su quella del Bologna – il Milan lo allenava Allegri)»