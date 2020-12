Sassuolo-Milan, l’arrivo del pullman rossonero al Mapei Stadium – VIDEO

Verso Sassuolo-Milan: ecco l’arrivo dei pullman rossonero al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il match di questo pomeriggio

Questo pomeriggio andrà in scena, alle ore 15:00, Sassuolo-Milan, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Una partita importante per gli uomini di Pioli, che dovranno rispondere alla chiamate delle rivali e difendere il primato in classifica.

Nel frattempo, proprio pochi istanti fa, sono arrivati i pullman delle due squadre presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Di seguito vi riportiamo le riprese esclusive di Milan News 24.