Sassuolo-Milan, i precedenti tra Pioli e De Zerbi: ecco chi la spunta

Sassuolo-Milan, i precedenti tra Pioli e De Zerbi: numeri e statistiche degli incontri passati tra i due tecnici che si affronteranno stasera

Roberto De Zerbi ha affrontato sei volte il Milan in Serie A: per l’attuale allenatore del Sassuolo un successo, due pareggi e tre sconfitte nel parziale. Ecco i precedenti tra Sassuolo e Milan.

Stefano Pioli ha allenato in 10 gare contro il Sassuolo in Serie A: per l’allenatore del Milan 4 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte. De Zerbi e Pioli si sono sfidati 3 volte in Serie A: 2 pareggi e 1 sconfitta per l’allenatore del Sassuolo.