Precedenti Sassuolo-Milan: ecco l’andamento delle 13 sfide

Precedenti Sassuolo-Milan: ecco l’andamento dei 13 incontri precedenti tra le squadre che si affronteranno questa sera

Sono 13 le sfide tra Sassuolo e Milan in Serie A: per i padroni di casa quattro vittorie, due pareggi e sette partite perse. Il Sassuolo non vince contro il Milan in Serie A da marzo 2016: da allora cinque successi rossoneri e due pareggi.

Nelle sei sfide tra Sassuolo e Milan giocate nel girone di ritorno i rossoneri hanno vinto tre volte, a fronte di un pari e due successi neroverdi: il Diavolo non ha mai vinto due volte di file contro il Sassuolo nella seconda parte di campionato (successo 1-0 nel marzo 2019).