Fonseca Milan, nome sempre CONCRETO: sviluppi attesi nelle prossime ore NOVITÀ

Fonseca Milan, nome sempre CONCRETO: sviluppi attesi nelle prossime ore. Le NOVITÀ sul nuovo allenatore

Arrivano sempre più conferme sul nome di Fonseca per il dopo Pioli. Anche Daniele Longo ha mostrato come l’ex Roma sia il preferito dal Milan per la panchina della prossima stagione. Come riportato su X, gli sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

PAROLE – «Fonseca nome sempre concreto per il Milan a differenza di altri. Il tecnico portoghese è in cima alla lista, attesi sviluppi nelle prossime ore».