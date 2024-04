Sassuolo Milan, De Paola perplesso sui rossoneri: «Mi ricordano le squadre di un tecnico preciso, vi spiego»

Sassuolo-Milan, Paolo De Paola, noto giornalista, ha criticato la fase difensiva dei rossoneri: il paragone con Zeman

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così del Milan dopo il pareggio contro il Sassuolo:

PAROLE – «Andiamo sulle critiche più vere, ovvero sulla difesa del Milan che è la nona del campionato. Ha incassato una caterva di gol e va sistemata la difesa. Riproporre ancora Kjaer è incredibile, se lo proponi con Thiaw e Florenzi la velocità è un optional. La difesa è stata molto carente e credo che il futuro di Pioli si deciderà anche dal sistemare la fase difensiva. Mi piace il pragmatismo di Pioli, si deciderà a fine stagione. Se dovesse vincere l’Europa League andrebbe confermato, ma se non dovesse vincerla con questo Milan a doppia velocità non andrebbe confermato. Basta poi con questo Leao distratto, è un giocatore che cerca più l’estetica che la concretezza. Questo Milan nella fase difensiva ricorda Zeman per la noncuranza della difesa».