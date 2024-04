Sassuolo Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Mapei nel match della 32ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Sassuolo Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dal Mapei, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2023/24.

14:15 – Entrano i giocatori del Milan sul terreno di gioco del Mapei Stadium per il riscaldamento pre partita tra i più acclamati Theo Hernandez, che risponde ai tifosi rossoneri presenti con un applauso

14:20 – Applaudito e osannato anche Zlatan Ibrahimovic, che sta seguendo da bordocampo il riscaldamento della squadra, per lo svedese cori da parte della tifosi presenti che inneggiano più volte il suo nome

14:30 – Tanti giocatori approfittano delle pause tra un esercizio e l’altro durante il riscaldamento pre partita per dissetarsi, a Reggio Emilia fa davvero caldo, circa 30 gradi

14:41 – Riscaldamento a tratti un po’ isolato da parte di Leao, ogni tanto Florenzi è andato a stimolare il compagno di squadra, poggiando la sua testa sul petto del portoghese

14:43 – Solito cerchio di giocatori titolari vicino al centrocampo con Pioli che motiva e da istruzioni alla squadra, l’allenatore si è soffermato in particolare su Leao

14:48 – Simpatico siparietto durante la sessione tiri. Giroud si è incaricato di servire i compagni che provavano la conclusione, appena finito si è tenuto un pallone per provare stesso lui il tiro verso la porta, gol sotto l’incrocio con applausi, ricambiati dei tifosi presenti

14:59 – Milan in campo con il lutto al braccio in memoria di Tino Borneo allenatore degli under 12 scomparso di recente. Inoltre prima del calcio d’inizio un minuto di silenzio per ricordare le vittime della centrale idroelettrica di Suviana

15:01 – Inizia il match

15:05– PINAMONTI FIRMA IL GOL DEL VANTAGGIO – Errore di Thiaw, volti rammaricati da parte dei rossoneri, con Consigli invece che stringe i pugni per esultare

15:12 – INIZIO CHOC DEL MILAN – Contropiede letale del Sassuolo che segna il 2-0. Solo Loftus Cheek cerca di tirare su il morale dei compagni che guardano a terra dopo i due gol subiti

15:17 Pioli sta parlando molto con i suoi difensori in particolare con Kjaer invitandolo ad un pressing più alto

15:19 – URLO STROZZATO IN GOLA A CHUKWUEZE – Gol di testa e esultanza a caricare i compagni ma tutto fermo per fuorigioco

15:22 LEAOO! Super giocata del portoghese che va via in mezzo a due in area e conclude a giro. Esultanza contenuta del portoghese che torna sguardo basso verso il centrocampo

15:28 – Pioli concentrato sull’uscita palla del Milan. Vorrebbe più coraggio e che venga servito di più Musah, il Sassuolo non sta leggendo i suoi movimenti

15:30 – Cooling breek – Pioli ne approfitta per sistemare tante letture difensive per il resto del match. Ha parlato con Loftus e Chukwueze, vuole che siano bravi a leggere i movimenti leggendo bene i tempi di inserimento

15:35 – Pioli riprende Jovic, non gli è piaciuta la troppa fretta nella gestione del possesso

15:40 – Leao rimprovera Chukwueze, il nigeriano poteva allargare il gioco e servirlo, invece ha tentato la conclusione a giro, terminata nettamente fuori