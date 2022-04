Sassuolo, le ultime sulle condizioni di Berardi che è fermo ai box per un problema rimediato al ginocchio in Nazionale

Il Sassuolo Calcio ha svolto quest’oggi al Mapei Football Center la classica doppia seduta del mercoledì. In mattinata squadra suddivisa in due gruppi che hanno alternato riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni specifiche per reparto, nel pomeriggio messa in azione, torello, possesso palla e partitelle a tema a campo ridotto.

Lavoro differenziato per Domenico Berardi e Abdou Harroui. Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.