Sartori attacca il Milan per Caldara: «I rossoneri non l’hanno aspettato»

Giovanni Sartori, dirigente dell’Atalanta, ha parlato a Radio Anch’io Sport della dimenticabile avventura di Mattia Caldara al Milan

«Principalmente a causa degli infortuni, che purtroppo non gli hanno dato tregua. Tuttavia, quando poi si è ripreso il club rossonero non ha avuto il tempo di aspettarlo, a causa dei traguardi da raggiungere in fretta. Noi invece avevamo tempo e pazienza per aspettare il suo ritorno a pieno regime».