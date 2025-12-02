Sarri lancia la proposta anti-caos: «Spostiamo il VAR lontano dalle panchine». Lazio pronta al bis col Milan senza nervosismi

Sarri rompe il silenzio e chiede serenità agli arbitri: «Niente alibi, dobbiamo giocare per i nostri obiettivi e non per vendetta»

Il lungo silenzio stampa seguito alle polemiche di San Siro è stato interrotto. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha scelto i microfoni di Sportmediaset per tracciare la linea in vista dell’imminente ottavo di finale di Coppa Italia contro il Milan. A quarantotto ore dal fischio d’inizio dell’Olimpico, l’allenatore toscano ha voluto inviare un messaggio chiaro al suo spogliatoio e all’ambiente: bisogna azzerare tutto. Non c’è spazio per recriminazioni sterili sul passato; la squadra deve ributtarsi sulla prossima partita evitando pericolosamente di crearsi alibi di arbitraggi. La sconfitta in campionato va archiviata per provare a ribaltare l’esito nella competizione nazionale.

Sarri smorza i toni in vista di Lazio-Milan

Tuttavia, l’intervento di Sarri non si è limitato alla motivazione, ma ha toccato un tasto dolente dell’organizzazione delle gare, proponendo una soluzione logistica per evitare il ripetersi delle scene viste a Milano. Il tecnico ha lanciato un suggerimento ai vertici del calcio: «Mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine». Una proposta pragmatica nata dall’osservazione del caos che ha circondato l’arbitro Collu durante l’OFR. Secondo Sarri, il direttore di gara ha il diritto e il dovere di prendere decisioni cruciali in una tranquillità diversa da quella attuale, isolato dalle pressioni e dalle urla degli staff tecnici.

Infine, un passaggio cruciale sullo spirito con cui la Lazio scenderà in campo. Se i tifosi chiedono vendetta sportiva, l’allenatore predica calma e lucidità. Nessuna ossessione di rivalsa cieca: i biancocelesti devono giocare per i nostri obiettivi, ovvero il passaggio del turno. Sarri è stato categorico, sottolineando che la squadra ha bisogno «di tutto meno che di una partita nervosa». Servirà testa fredda per battere la corazzata di Massimiliano Allegri, evitando di cadere nella trappola del nervosismo che potrebbe compromettere la prestazione.

