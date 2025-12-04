Sarri si affida al fattore casa, il Milan per sbancare l’Olimpico: lo score biancoceleste

Sarri in Lazio Milan potrà affidarsi al fattore Olimpico, vantaggio maturato grazie ad un miglior piazzamento nella scorsa Serie A

Nonostante un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi, la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore toscano noto per la sua maniacale attenzione alla tattica, è determinata a sfruttare il calore e la familiarità dello Stadio Olimpico. Questa sera, nel cruciale ottavo di finale di Coppa Italia contro il Milan, i biancocelesti punteranno proprio sul fattore campo per superare lo scoglio rossonero.

La gara secca impone di massimizzare ogni vantaggio, e per i capitolini, l’ambiente casalingo ha rappresentato finora una vera e propria garanzia di solidità. Analizzando le prestazioni in questa stagione, la Lazio ha dimostrato di avere un rendimento notevolmente positivo tra le mura amiche, creando una vera e propria fortezza nella Capitale.

Il Fortino dell’Olimpico: I Dati Stagliali

I numeri casalinghi dei biancocelesti sono eloquenti e incoraggiano la squadra di Sarri. In questa stagione, la Lazio ha collezionato un bilancio di:

4 Vittorie

1 Pareggio

1 Sconfitta

Questa percentuale di successi, accompagnata da un solo risultato negativo, evidenzia come l’Olimpico si sia dimostrato un terreno di gioco ostico per chiunque. La capacità della squadra di imporre il proprio gioco e di subire pochi gol di fronte ai propri tifosi sarà la chiave su cui punterà Sarri per imbrigliare il Milan.

La Sfida di Allegri: Infrangere il Muro Laziale

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che più di ogni altro ha trionfato in questa competizione, l’obiettivo è duplice: qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia e, al contempo, infrangere il solido muro difensivo che la Lazio è riuscita a costruire in casa.

I rossoneri sanno che il Diavolo affronterà un ambiente non solo caldo – con oltre 40.000 spettatori previsti – ma anche una squadra che, pur non avendo ancora trovato la continuità totale, ritrova la sua migliore identità proprio davanti al proprio pubblico.

