Lazio Milan, l’Olimpico si prepara: il numero di spettatori presenti, non mancheranno i milanisti

Lazio Milan – Allo Stadio Olimpico sono previsti oltre 40mila spettatori ed un clima piuttosto ostile per i rossoneri

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma ci sarà il remake della sfida andata in scena sabato a San Siro, questa volta però si giocherà in Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri, come sottolineato dallo stesso tecnico toscano alla vigilia, troverà un clima ostile, clima che già di solito si riscontra all’Olimpico, ma che questa volta sarà ancora più ampliato.

Gli strascichi di quanto accaduto sabato nei minuti finali del match si faranno sentire. Sono previsti poco più di 40mila spettatori per Lazio-Milan, una cifra simile a quella che i biancocelesti fanno riscontrare nelle normali gare di campionato.

Il Diavolo da parte sua potrà contare su circa 1500/2000 tifosi presenti nel settore ospiti, più qualche altro centinaio sparso nel resto dello Stadio.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

