Sarri chiude la porta, la Lazio subisce poco in trasferta: Milan avvisato! Il dato sulle ultime uscite dei biancocelesti

Sarri sta ottenendo risultati abbastanza buoni con la Lazio, specialmente in fase difensiva. Vari clean sheet nelle ultime trasferte

Domani sera, lo stadio di San Siro sarà il teatro di un affascinante scontro tattico tra due colossi della panchina italiana: il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri.

La Fortezza Biancoceleste in Trasferta

L’elemento di maggiore interesse in vista di questa sfida è l’impressionante solidità difensiva che i biancocelesti hanno saputo esibire lontano dalle mura amiche. Sotto la guida di Sarri, la squadra ha saputo erigere un vero e proprio muro nelle recenti uscite in campionato. Analizzando le ultime quattro trasferte, emerge un dato che fa riflettere: ben tre clean sheet, ovvero partite concluse senza subire gol.

La serie positiva è iniziata con l’autoritaria vittoria per 0-3 sul campo del Genoa, dimostrando non solo efficacia offensiva ma anche una difesa imperforabile, spesso orchestrata dal leader difensivo Francesco Acerbi, il centrale italiano di grande esperienza. A seguire, la Lazio ha bloccato avversari ostici come l’Atalanta e il Pisa, in entrambe le occasioni chiudendo con un pareggio a reti inviolate (0-0).

Questa continuità nel non subire gol fuori casa sottolinea il grande lavoro tattico di Sarri e la disciplina imposta a tutto il collettivo, in cui anche il centrocampo, con elementi come il dinamico Matteo Guendouzi contribuisce attivamente alla fase di copertura.

La Prova del Nove a Milano

L’unica nota stonata in questa serie di trasferte impeccabili è arrivata proprio a Milano, anche se sull’altra sponda del Naviglio. L’ultima trasferta dei capitolini si è infatti conclusa con una sconfitta per 2-0 contro l’Inter. Quella partita, pur rappresentando un incidente di percorso, ha mostrato le difficoltà che i laziali possono incontrare contro squadre di alta fascia quando la pressione offensiva si fa insostenibile.

Domani, il Milan cercherà di replicare lo stesso schema offensivo dei nerazzurri per scardinare la resistenza guidata da Sarri. La chiave per Allegri sarà trovare i varchi sfruttando la qualità dei suoi attaccanti, come Rafael Leao.