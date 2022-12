Santos: «Leao al Milan non è chiamato a bilanciare il gioco». Il ct del Portogallo parla dell’attaccante rossonero.

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato di Rafael Leao: le sue difficoltà con la Nazionale sono figlie anche dell’approccio diverso che ha con il Milan di Pioli.

LA FASE DIFENSIVA – «Avrà una grande carriera ma sta vivendo le normali difficoltà che ha un giocatore che nella sua squadra di club gode di una certa libertà e non è chiamato a bilanciare il gioco. Ha fatto uno sforzo fantastico, ma ci sono giocatori che spiccano in alcune squadre e in altre no»