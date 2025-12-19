Santiago Gimenez rompe il silenzio: il post social del messicano dopo l’operazione alla caviglia – FOTO

Santiago Gimenez è intervenuto sui propri profili social dopo l’operazione alla caviglia che lo stava tormentando da fine ottobre

Dopo il comunicato ufficiale della società, arrivano anche le prime parole cariche di ottimismo di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano ha rotto il silenzio social direttamente dal letto dell’ospedale di Amsterdam, dove si è sottoposto all’intervento di pulizia artroscopica alla caviglia destra.

“Più forti che mai”: Il messaggio su Instagram

Attraverso il suo profilo ufficiale, il numero 9 rossonero ha voluto rassicurare i tifosi del Milan e della nazionale messicana con un post accompagnato da alcuni scatti post-operatori:

Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!! “Mira que te mando que te esfuerces y seas… pic.twitter.com/jyEa6hY70M — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) December 19, 2025

L’esito: “È andato tutto molto bene!! Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi”.

“È andato tutto molto bene!! Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi”. La promessa: Gimenez ha sottolineato che ora inizierà una fase di recupero basata su “tanto lavoro e molta disciplina” per tornare al 100% della condizione.

Gimenez ha sottolineato che ora inizierà una fase di recupero basata su “tanto lavoro e molta disciplina” per tornare al 100% della condizione. La fede: Per chiudere il messaggio, il centravanti ha citato un passo biblico (Giosuè 1,9), esortando alla forza e al coraggio nel superare questo momento difficile.

Il ritorno a Milano

L’iter di recupero è già tracciato: dopo questa prima settimana di convalescenza in Olanda, il calciatore farà rientro in Italia per iniziare il programma riabilitativo personalizzato presso il centro sportivo di Milanello. Massimiliano Allegri attende con ansia il suo ritorno, conscio che la forza fisica e il fiuto del gol di Gimenez saranno fondamentali per la volata finale della stagione.