Santiago Gimenez, parla il padre: «Mio figlio vuole restare al Milan». Smentite le voci di addio, cosa succede a gennaio

Santiago Gimenez, il padre interviene a Vamos Show e chiude le porte alla Premier League: «È molto felice in rossonero»

Proprio nelle ore in cui si rincorrevano con insistenza le indiscrezioni riguardanti un possibile trasferimento in Premier League, con tanto di intermediari al lavoro per proporlo a diversi club inglesi, arriva una presa di posizione netta e contraria che rischia di ribaltare completamente lo scenario di mercato. A parlare è Christian Gimenez, padre dell’attaccante rossonero, che ha voluto fare chiarezza sul futuro di Santiago intervenendo ai microfoni della trasmissione Vamos Show.

Santiago Gimenez, il padre della punta fa chiarezza sul futuro

Le sue parole suonano come una chiusura ermetica verso qualsiasi ipotesi di cessione a gennaio, smentendo di fatto la volontà del giocatore di cambiare aria per ritrovare minutaggio. «Mio figlio è molto felice al Milan e vuole restare qui. I nostri piani sono chiari…» ha dichiarato il genitore, spegnendo sul nascere gli entusiasmi di squadre come West Ham, Leeds e Fulham che erano state accostate al messicano.

Una dichiarazione d’amore e di intenti che ribadisce la volontà del numero 7 di giocarsi le sue carte alla corte di Massimiliano Allegri, convinto di poter invertire la rotta di una stagione fin qui complicata e di non voler abbandonare la nave rossonera alla prima difficoltà. Resta ora da capire se questa uscita pubblica coinciderà con le reali strategie della società o se il braccio di ferro mediatico continuerà.

