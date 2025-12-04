Santiago Gimenez, offerto in Inghilterra: intermediari al lavoro, poker di club su di lui. Indiscrezione pesante sul messicano

Santiago Gimenez, non solo West Ham: l’attaccante messicano proposto anche a Leeds, Fulham e Sunderland

Il futuro di Santiago Gimenez sembra colorarsi sempre più con le tinte della bandiera inglese. Se nelle scorse ore era emerso un interesse del West Ham, nuove indiscrezioni allargano decisamente lo scenario di mercato attorno all’attaccante messicano del Milan.

Santiago Gimenez, il messicano offerto da intermediari in Premier League

Secondo quanto rivelato da @marshyleeds, infatti, la possibile uscita del giocatore non sarebbe legata soltanto all’iniziativa dei club acquirenti, ma a una precisa strategia degli agenti: Gimenez sarebbe stato ufficialmente offerto da intermediari a diverse società della Premier League e del calcio inglese.

Il lavoro diplomatico per trovare una nuova sistemazione al classe 2001, che in rossonero non sta trovando lo spazio e la continuità sperata, ha coinvolto un vero e proprio poker di pretendenti. Oltre ai già citati Hammers, gli intermediari avrebbero sondato il terreno anche con Leeds United, Fulham e Sunderland, verificando la disponibilità a intavolare una trattativa per gennaio. Si tratta di una mossa che conferma la volontà di trovare una soluzione rapida per rilanciare il giocatore, sfruttando l’appeal che il messicano conserva ancora nel campionato più ricco del mondo. Resta da capire quale di queste piste potrà trasformarsi da semplice sondaggio a offerta concreta sul tavolo di via Aldo Rossi.

