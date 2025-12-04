Calciomercato Milan, sirene inglesi per Gimenez: spunta l’ipotesi West Ham per gennaio. Formula a sorpresa? Ultime

Calciomercato Milan, Gimenez potrebbe partire in prestito per ritrovare la forma: ipotesi West Ham in prestito. I dettagli

Il calciomercato invernale potrebbe riservare movimenti significativi per il reparto offensivo del Milan, con i riflettori puntati sulla situazione di Santiago Giménez. L’avventura in rossonero dell’attaccante messicano non ha ancora regalato l’impatto sperato e le prossime settimane potrebbero essere decisive per il suo futuro immediato. Secondo quanto riferito dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, si sta facendo strada un interessamento concreto dalla Premier League: il West Ham United avrebbe messo nel mirino il giocatore in vista della finestra di trasferimenti di gennaio.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez in prestito al West Ham?

La strategia che sembra delinearsi non prevede un addio definitivo, bensì una cessione in prestito. Questa formula appare, al momento, la più logica per tutte le parti coinvolte: permetterebbe al Milan di non disperdere l’investimento fatto e garantirebbe a Giménez la possibilità di giocare con continuità, un fattore cruciale per ritrovare la forma fisica e mentale che sembra essersi appannata nell’ultimo periodo in Italia. L’obiettivo sarebbe quello di rilanciare il giocatore in un contesto agonistico di alto livello come quello inglese, per poi rivalutarne la posizione al termine della stagione.

Tuttavia, è necessario predicare calma poiché la trattativa è ancora in una fase embrionale. Come sottolinea la rosea, al momento sui tavoli di Casa Milan non è stata recapitatata alcuna offerta ufficiale da parte del club londinese. Siamo dunque nel campo dei sondaggi e degli apprezzamenti tecnici, ma se lo spazio per il messicano alla corte di Allegri dovesse rimanere limitato, l’ipotesi di un trasferimento temporaneo a Londra potrebbe trasformarsi rapidamente in una pista di mercato molto calda.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.