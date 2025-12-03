Santiago Gimenez, dilemma nell’ambiente rossonero! C’è questa sensazione nonostante la presa di posizione della Pimenta

Santiago Gimenez, l’analisi di Alessandra Gozzini: i tempi di recupero incerti e l’interesse di West Ham e Sunderland

La giornalista Alessandra Gozzini ha affrontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il dilemma riguardante il futuro di Santiago Gimenez: «La domanda è lecita: si rivedrà ancora Santi Gimenez in maglia rossonera?». L’attaccante messicano sta lavorando a parte per recuperare da un problema alla caviglia sinistra e i tempi di rientro in gruppo, inizialmente stimati per il derby, sono ancora incerti. Gimenez non sarà disponibile per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio e probabilmente salterà anche il posticipo di Torino.

Mentre dicembre scorre verso la finestra di mercato di gennaio, Gimenez è finito nel vortice delle trattative. Le indiscrezioni, vere o presunte, riferiscono dell’interesse concreto di squadre della Premier League, in particolare West Ham e Sunderland, sebbene al club non risulti ancora alcuna offerta ufficiale sul tavolo.

Santiago Gimenez, la Pimenta chiude alla partenza a gennaio ma sarà davvero così?

A frenare queste voci è intervenuta la manager del giocatore, Rafaela Pimenta, in un’intervista alla versione spagnola di ESPN. Pimenta ha voluto chiarire la posizione del giocatore e del Milan, ribadendo la volontà di permanenza: «Se la Premier lo desidera, non mi sorprende. Che ci siano uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: ‘No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie’».

Nonostante la sicurezza dell’agente, l’infortunio prolungato e le indiscrezioni inglesi mantengono vivo il dibattito sul futuro dell’attaccante messicano.

