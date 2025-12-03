Connect with us

Mercato Milan, si valuta sempre Mateta: situazione di Gimenez da monitorare

Mercato Milan, Tare segue un difensore della Serie A: sarebbe perfetto per la difesa a 3

Calciomercato Milan LIVE: i rossoneri accelerano per Thiago Silva, la Pimenta smentisce l'addio di Santiago Gimenez

Bilancio Milan 2024/25: sale il costo storico di sei elementi chiave. Investimenti per oltre 80 milioni

Bilancio Milan, novità sul costo di Tomori: l'ultima indiscrezione non lascia dubbi. I numeri

26 secondi ago

Mercato Milan, si valuta sempre Mateta: situazione di Gimenez da monitorare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, le voci su un possibile rinforzo in attacco per il Milan si fanno sempre più insistenti. Il Diavolo è alla ricerca di un nuovo centravanti per rinvigorire il reparto offensivo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, il tattico livornese tornato in panchina per puntare allo Scudetto.

Gimenez è l’Ago della Bilancia: Se Parte, Arriva il Sostituto

Come riporta Tuttosport questa mattina, il nodo cruciale che condizionerà tutte le operazioni in entrata è legato al futuro di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, nonostante in estate si fosse impuntato per rimanere a Milanello, ha vissuto una prima parte di stagione sfortunata, complice anche l’infortunio che lo tiene fermo da oltre un mese.

Le probabilità di una sua partenza a gennaio sono in netto aumento. Il principio è chiaro e categorico: “Gimenez è l’ago della bilancia perché se non parte lui non entra nessuno.” Solo in caso di cessione, infatti, il Milan (e in particolare il nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese) avrà il campo libero e le risorse economiche necessarie per cercare un sostituto. Tra i club interessati a Gimenez figura in particolare il Sunderland.

L’Obiettivo di TareJean-Philippe Mateta in Pole Position

Se il messicano dovesse fare le valigie, il Diavolo ha già individuato il suo obiettivo primario per l’attacco. Tuttosporttitola: “Gimenez via? Tare valuta Mateta.”

Jean-Philippe Mateta, il potente attaccante francese già cercato dai rossoneri negli anni passati, è tornato prepotentemente in lista. Mateta sta vivendo un periodo d’oro al Crystal Palace in Premier League, ma vedrebbe di buon occhio un trasferimento italiano. Un fattore che gioca a favore del Milan è che l’attaccante starebbe valutando di non rinnovare il suo contratto con il club inglese, rendendo l’operazione potenzialmente più accessibile per il DS Tare.

L’arrivo di un centravanti fisico come Mateta offrirebbe a Allegri una soluzione diversa in attacco, in grado di agire da punta centrale pura, completando così il reparto che vanta già le frecce Pulisic e Leao.

