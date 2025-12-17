Santiago Gimenez, l’imminente operazione non cambia il futuro: cessione ormai decisa e Pimenta al lavoro

Santiago Gimenez, l’operazione alla caviglia del messicano non cambia i piani sul mercato: Pimenta al lavoro per la cessione

La giornata di domani segnerà uno spartiacque decisivo per la stagione di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano si sottoporrà a un intervento chirurgico alla caviglia in Olanda, affidandosi alle mani esperte del professor Gino Kerkhoffs, luminare della specialità.

Santiago Gimenez, tempi di recupero e conseguenze

Lo stop stimato è di circa otto settimane, ma la certezza sui tempi del rientro si avrà solo dopo l’uscita dalla sala operatoria. Questo infortunio, tuttavia, non impatta solo sulla salute del “Bebote”, ma stravolge completamente le gerarchie dell’attacco rossonero e le dinamiche di mercato.

Affollamento in attacco

Il Milan sta accelerando per chiudere l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham. Con l’innesto del tedesco, gli spazi per Gimenez al rientro si ridurrebbero drasticamente, considerando la presenza di intoccabili come Rafael Leao e Christian Pulisic, oltre a un Christopher Nkunku che resta una risorsa centrale nel progetto di Allegri.

Destino segnato: obiettivo Mondiale

Per Gimenez il rischio è quello di vivere 4-5 mesi da comprimario, uno scenario inaccettabile con il Mondiale da giocare in casa (Messico) nell’estate 2026. Per questo, cambiare aria sembra l’unica opzione percorribile per ritrovare minuti e centralità.

Il ruolo di Rafaela Pimenta

In questo contesto, sarà fondamentale il lavoro della sua agente, Rafaela Pimenta. Prima dell’infortunio, club come Sunderland, West Ham, Leeds e alcune società tedesche avevano già effettuato sondaggi importanti. La sfida della Pimenta sarà ora quella di orchestrare un’operazione — probabilmente un prestito con diritto — che soddisfi le esigenze del Milan e permetta al giocatore di rilanciarsi entro febbraio.