Santi: «Vittoria importantissima per il morale»

Irene Santi ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan Femminile

Irene Santi ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan Femminile:

«È stata una vittoria importantissima sia per il morale che per la classifica, stavolta è andata molto bene. Bisogna sempre saper cogliere l’attimo, segnare al derby è sempre un’emozione grandissima. Abbiamo iniziato la partita con il piede giusto. Abbiamo dimostrato di poter fare questo tipo di prestazioni e dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci. Al prossimo impegno arriviamo concentrate e pronte per fare un’altra prestazione all’altezza»