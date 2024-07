Calciomercato Milan, l’agente di Todibo in Italia per incontrare Giuntoli: SCATTO della Juve! Il punto

Calciomercato Milan, l’agente è in Italia per incontrare Giuntoli: SCATTO della Juve! Il punto sulla trattativa dei bianconeri

Accostato in passato anche al calciomercato Milan, Jean-Clair Todibo potrebbe presto sbarcare nel nostro campionato, ma non in rossonero: a fare sul serio per il suo acquisto ora è la Juve. L’agente del difensore francese si trova in Italia per incontrare Giuntoli e trovare l’intesa definitiva per il trasferimento. A riferirlo è Di Marzio attraverso il proprio sito.

Le parti dovranno discutere le cifre del contratto che sarà di 5 anni. La settimana prossima la Juve potrebbe presentare l’offerta al Nizza con i francesi che vorrebbero vendere il giocatore in Premier League per incassare soldi immediati. Ma Todibo vuole la Juve e quindi il club ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. La cifra nel complesso sarebbe di 37 milioni.