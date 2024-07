Javi Guerra Milan, nuovi SONDAGGI per il talento del Valencia: è lui il PIANO B per il centrocampo! Riallacciati i contatti

I dirigenti del calciomercato Milan fiutano il colpo alternativo per il centrocampo dopo le difficoltà per arrivare a Fofana: riallacciati i contatti con Javi Guerra del Valencia, già in passato sondato dai rossoneri. Nuovi sondaggi e richieste informazioni per il centrocampista spagnolo classe 2003. A riferirlo è il giornalista Orazio Accomando su X.

DETTAGLI – «Milan, nuovo sondaggio per Javi Guerra del Valencia, viste le complicazioni dell’operazione Fofana. Al momento i rossoneri hanno chiesto informazioni al club spagnolo e all’entourage del giocatore per conoscere e valutare le richieste economiche».